Менеджер ABBA опровергла сообщение о выпуске пяти новых песен

Шведская группа ABBA, скорее всего, не выпустит пять новых песен в 2021 году, как сообщалось ранее.
Менеджер ABBA Йорел Хансер заявила, что у коллектива есть две песни, точные сроки выпуска которых пока что не назначены,
Есть две песни, которые в настоящее время актуальны, и я не знаю, когда они будут выпущены, дата не установлена. Вероятно, в следующем году, но это связано с проектом, который был отложен из-за пандемии и так далее, — сказал Хансер.
Изначально артисты планировали опубликовать новый материал в течение текущего года. ABBA ранее пришлось отложить своё воссоединение из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
В мае ABBA объявила о том, что впервые переиздаёт все свои альбомы. Они выйдут на виниловых пластинках, писал NEWS.ru.
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