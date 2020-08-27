Лоза объяснил, как запретить «гимн сентября» Шуфутинского

https://static.news.ru/photo/1f853f88-e882-11ea-a7ff-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Певец Юрий Лоза решил поделиться своими знаниями, как правильно запретить песню в исполнении Михаила Шуфутинского «3 сентября». Приближается сентябрь и скоро снова везде будет звучать всем известная песня.

Некоторым россиянам настолько надоел этот «гимн сентября», что даже появилась петиция о его запрете.

По словам музыканта, в таком виде прошение не сработает и никак не повлияет на трансляцию трека. Как отметил Лоза, эту песню поёт множество исполнителей. В таком виде, в котором петиция написана, получается, что нужно запретить самого Шуфутинского. Теоретически это не его песня, авторство принадлежит композиторам Игорю Крутому и Юрию Николаеву. Поэтому все претензии нужно предъявлять к тем, кто её написал.

Лоза пояснил, что только авторы могут запретить трансляцию своего творения по радио и телевидению. Они же могут обратиться к прокатчикам и забрать права на воспроизведение песни.

Петицию надо грамотно составить, обратиться к авторам этой песни, чтобы они убрали её из всех медиаисточиников. Чтобы они лично выступили с заявлением о запрещении ротации этой песни. Но они это делать не будут, не для того они её писали, — рассказал он «ПолитЭксперту».

Певец также добавил, что один раз в год можно и потерпеть этот хит.

Ранее NEWS.ru писал, что Шуфутинский прокомментировал популярность песни «3 сентября», написанной более четверти века назад. По его словам, причина в «душевности» композиции, а не интернет-мемах.