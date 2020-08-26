ЗакС Петербурга попросили запретить песню Шуфутинского «3 сентября»

https://static.news.ru/photo/57ab829c-e7a0-11ea-ad98-fa163e074e61_660.jpgМихаил ШуфутинскийФото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Ежегодно в начале осени Интернет начинает пестрить мемами на тему песни российского шансонье Михаила Шуфутинского «3 сентября». Сама композиция часто звучит на различных радиостанциях и телеканалах. Одной из жительниц Санкт-Петербурга настолько надоел ажиотаж вокруг песни, что она попросила местных депутатов запретить её.
Соответствующая петиция, адресованная ЗакС Северной столицы, появилась на сайте Change.org.
Требую на законодательном уровне рассмотреть запрет на ротацию и любое использование песни Михаила Шуфутинского «3 сентября», а также пропаганду в социальных сетях и СМИ истерии вокруг этого дня, распространение мемов, посвящённых композиции, — цитируют «Невские Новости» текст петиции.
Пока петицию подписал только один человек.
Ранее NEWS.ru писал, что Шуфутинский прокомментировал популярность песни «3 сентября», написанной более четверти века назад. По его словам, причина в «душевности» композиции, а не интернет-мемах.