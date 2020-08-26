ЗакС Петербурга попросили запретить песню Шуфутинского «3 сентября»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Девушка, чьи имя, фамилия и отчество полностью совпадают с данными дочери главы государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и бывшего зампредседателя российского правительства Игоря Шувалова, оказалась в списке зачисленных на бюджетной основе на факультет психологии МГУ. Пикантным нюансом оказался тот факт, что она была принята несмотря на катастрофический недобор баллов, который оказался намного ниже, чем у других абитуриентов.

Первым на эту странность обратил внимание Forbes. Действительно ли некая Анастасия Игоревна Шувалова является дочерью бывшего вице-премьера либо это её полная тёзка, доподлинно неизвестно, отмечает издание. Из списка, обнаруженного на...