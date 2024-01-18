Канье Уэст записал 40 минут «бреда» про евреев TMZ: Канье Уэст записал 40-минутное видео с извинениями перед евреями

Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст записал 40-минутный ролик с извинениями за антисемитские высказывания, сообщил TMZ. По словам источников, музыкант планирует выпустить видео перед релизом нового альбома Vultures, который уже несколько раз переносился. По словам инсайдеров, во время съемки Уэст «бредил» и порой речь рэпера сложно было разобрать.

Рэпер собрал нескольких операторов, чтобы снять длинное видео с извинениями несколько недель назад. И нам сообщили, что оно длилось около 40 минут. С Уэстом, говорящим прямо в камеру, — говорится в публикации.

В конце декабря Уэст уже публиковал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост на иврите с извинениями перед еврейским народом за «всплеск эмоций». Этому предшествовал ряд антисемитских высказываний, которые он делал в последние годы. В частности, Уэст заявлял, что евреи должны простить Адольфа Гитлера и сам признавался в любви к лидеру нацистской Германии.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Канье Уэст удалил зубы и установил вместо них титановые протезы, напоминающие металлическую пластину. Предположительно, операция обошлась знаменитости в $850 тысяч (порядка 75 млн рублей).