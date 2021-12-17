Исполнительница из Армении выиграла Детское Евровидение — 2021

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Международный песенный конкурс «Детское Евровидение — 2021» выиграла исполнительница из Армении Малена. Она получила 224 балла за песню «Qami, qami». Финал состязания состоялся 19 декабря во французской столице.

Большинство баллов жюри из 19 стран, участвующих в конкурсе, отдали представителю Франции Энцо. Однако за счёт зрительского голосования 14-летняя армянская исполнительница сумела одержать верх по сумме баллов.

Это вторая победа Армении на Детском Евровидении с 2010 года.

Россию на конкурсе представила Татьяна Меженцева. По итогам голосования она заняла седьмое место.

Академия Игоря Крутого является эксклюзивным организатором Российского национального отборочного тура конкурса, а также занимается подготовкой конкурсантов от страны к международному финалу. В 2021 году в финал вышли 12 участников. Победитель определился при помощи интернет-голосования и голосования профессионального жюри, состоящего из представителей российского шоу-бизнеса и представителей творческих профессий.

Финал Детского Евровидения — 2021 состоялся в Париже. В нём приняли участие юные исполнители из 19 стран. Шоу прошло в концертном зале La Seine Musicale в западном пригороде столицы Франции 19 декабря в офлайн-формате.