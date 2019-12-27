https://static.news.ru/photo/6af6350c-28a8-11ea-ab41-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Группа «Кино» представила свою композицию «Троллейбус» в новой аранжировке.

Песня впервые была выпущена в 1984 году на альбоме «Начальник Камчатки».

В клипе показана репетиция коллектива в петербургской студии «Добролёт», где собрались участники предстоящих концертов. В записи приняли участие гитарист «Кино» Юрий Каспарян и басисты группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров.

Как отмечает «Коммерсант», группе помогли в записи Олег Шунцов на барабанах, композитор Игорь Вдовин на клавишных и гитарист группы «Тараканы» Дмитрий Кежватов на ритм-гитаре.

Группа «Кино» в составе бессменного гитариста Юрия Каспаряна, басистов группы разных лет Александра Титова и Игоря Тихомирова соберётся в 2020 году и даст два больших концерта: 31 октября в Санкт-Петербурге и 21 ноября в Москве. В основе программы настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных записей группы. Будущий концерт посвящён 30-летию с момента распада коллектива, писал NEWS.ru.