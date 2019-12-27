Группа «Кино» представила свою композицию «Троллейбус» в новой аранжировке.
Песня впервые была выпущена в 1984 году на альбоме «Начальник Камчатки».
В клипе показана репетиция коллектива в петербургской студии «Добролёт», где собрались участники предстоящих концертов. В записи приняли участие гитарист «Кино» Юрий Каспарян и басисты группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров.
Как отмечает «Коммерсант», группе помогли в записи Олег Шунцов на барабанах, композитор Игорь Вдовин на клавишных и гитарист группы «Тараканы» Дмитрий Кежватов на ритм-гитаре.
Группа «Кино» в составе бессменного гитариста Юрия Каспаряна, басистов группы разных лет Александра Титова и Игоря Тихомирова соберётся в 2020 году и даст два больших концерта: 31 октября в Санкт-Петербурге и 21 ноября в Москве. В основе программы настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных записей группы. Будущий концерт посвящён 30-летию с момента распада коллектива, писал NEWS.ru.
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