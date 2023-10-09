Гребенщиков ответил на слухи о переезде в Израиль Гребенщиков заявил, что никогда не жил в Израиле

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Борис Гребенщиков

Музыкант, бывший лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опроверг слухи о переезде в Израиль. В комментарии Daily Storm он заявил, что никогда не жил в этой стране.

Журналист задал вопрос музыканту о том, что происходит в Израиле на фоне нападения палестинского исламистского движения ХАМАС. Гребенщиков ответил, что не знает, поскольку не живет в этой стране.

Ранее юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что готов защищать Израиль с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Он подчеркнул, что горд быть частью израильского народа. Артист пояснил, что его переезд в Израиль был не вынужденной мерой, потому что в России ему ничего не угрожало. По его признанию, все члены семьи имеют паспорта ЕС и могли бы жить в любой из стран Евросоюза, но он с женой выбрал Израиль, потому что любит эту страну и чувствует там себя своим.

Журналистка Ксения Собчак поддержала высказывание Галкина. Она посоветовала ему не обращать внимания на критиков, которых назвала говноедами. Также под постом Галкина поставили лайки Иван Ургант, София Ротару, Алена Апина, Евгений Кафельников, Алика Смехова, Лайма Вайкуле, Виктория Боня, Екатерина Одинцова, Айза Анохина и Яна Троянова.