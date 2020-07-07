Гитарист группы «Чайф» Бегунов заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8f7de682-c0eb-11ea-bfaa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Бегунов (слева) Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из основателей российской рок-группы «Чайф» гитарист Владимир Бегунов заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Музыкант сообщил об этом на официальной странице коллектива в социальной сети.

Гитарист подчеркнул, что он, к сожалению, «стал частью статистики». Врачи диагностировали ему коронавирус, поставили пневмонию. Как отметил Бегунов, поражение лёгких составило всего 10%, то есть оно не так велико, как могло бы быть. За это 61-летний артист поблагодарил своих знакомых медиков, заставивших его вовремя начать принимать лекарства.

Не слушайте бессмертных идиотов, которые говорят, что это всё кто-то придумал. Я ещё врагов таких не нажил, которым мог бы пожелать таких же ощущений. Болезнь протекает очень тяжело, резко. В моём случае острая фаза уже позади. Система здравоохранения не готова к болезни, поэтому большую часть времени вы будете предоставлены сами себе. Однако отмечу, что медики работают в тяжелейших условиях, честь им и хвала. В больницах никто не хамит, — сообщил Бегунов на странице «Чайфа» в Facebook.

Музыкант отметил, что на 10 и 13 июля у него назначены контрольные тесты. Он призвал всех соблюдать необходимые меры предосторожности, носить маски, чтобы вирус не распространялся.

По словам Бегунова, тесты на коронавирус остальных участников группы дали отрицательный результат. Однако из-за болезни гитариста музыкантам пришлось отложить реализацию некоторых планов, в числе которых съёмки клипа, интервью, работа над новым материалом и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, певец Дмитрий Колдун заразился коронавирусом. Его госпитализировали.

Накануне музыкант почувствовал лёгкое недомогание. У него были кашель и температура. Его супруга тоже подхватила инфекцию. Но у неё заболевание протекает бессимптомно. Женщину отправили домой.

Исполнитель будет проходить лечение в одной из больниц Минска. Врачи надеются, что COVID-19 не затронет лёгкие пациента.