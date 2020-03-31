Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2020», который пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, решили провести мероприятие в формате специального концерта. Он состоится 16 мая.
Событие под названием Europe Shine A Light пройдёт при участии конкурсантов, которым не удалось посостязаться в этом году, а также артистов прошлых лет,
Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе «Евровидение» в этом году, и членов ЕВС (Европейского вещательного союза. — NEWS.ru) в других странах транслировать это шоу в духе единства и объединения, — говорится в сообщении.
Организаторы также намерены собрать вместе артистов 2020 года из их стран для исполнения хита прошлогоднего состязания с текстом о всеобщем сплочении в сложившейся непростой ситуации.
Евровидение-2020 официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае, писал NEWS.ru. Ранее
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