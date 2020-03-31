https://static.news.ru/photo/d8b74c3e-736c-11ea-87e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2020», который пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, решили провести мероприятие в формате специального концерта. Он состоится 16 мая.

Событие под названием Europe Shine A Light пройдёт при участии конкурсантов, которым не удалось посостязаться в этом году, а также артистов прошлых лет, сообщается на сайте Евровидения.

Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе «Евровидение» в этом году, и членов ЕВС (Европейского вещательного союза. — NEWS.ru) в других странах транслировать это шоу в духе единства и объединения, — говорится в сообщении.

Организаторы также намерены собрать вместе артистов 2020 года из их стран для исполнения хита прошлогоднего состязания с текстом о всеобщем сплочении в сложившейся непростой ситуации.