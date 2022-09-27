«Никого не оказалось рядом»: экс-продюсер о смерти Моисеева Экс-продюсер Моисеева Фридлянд: окружение тянуло на сцену и эксплуатировало перенесшего два инсульта певца

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Борис Моисеев, 2013 год

Борис Моисеев был хорошим режиссером и постановщиком. Он владел авторским мастерством, а его образ сделал его незаурядным артистом, прокомментировал смерть певца в разговоре с NEWS.ru его бывший продюсер Евгений Фридлянд. Он подчеркнул, что Моисеев перенес два инсульта, которые сильно подорвали его здоровье, а в окружении певца не оказалось людей, способных помочь ему восстановиться. Вместо этого его тянули на сцену и эксплуатировали.

Фридлянд работал с певцом около 15 лет, однако последние 10 лет бывшие коллеги не виделись друг с другом. Период работы с Моисеевым продюсер назвал замечательным и очень интересным временем.

Очень жаль, что здоровье так подвело. В тот момент меня уже рядом не было, то есть вот эти два инсульта, которые с ним случились, подорвали здоровье, и никого рядом не оказалось, кто смог бы помочь с реабилитацией. Его тянули на сцену и эксплуатировали, — сказал собеседник.

Он подчеркнул, что Моисеев первым в России открыто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, однако никто никогда не слышал о его партнерах. По словам Фридлянда, исполнитель «Голубой луны» не был замешан в каких-либо скандалах.

С одной стороны, человек первым признался, что он открытый гей, с другой — никто и никогда не видел ни его любовников, ни мужей. Не как у Элтона Джона или Пенкина, таких скандалов не было. Человек без скандалов. Никто и никогда ничего не знал про его личную жизнь, — пояснил он.

Каминг-аут Моисеева, считает экс-продюсер, был отлично совместим с творчеством певца, которое не было пошлым.

Быть эпатажной личностью и не быть пошлым в творчестве надо уметь, — подытожил собеседник.

Борис Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни.

Тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице обнаружил его арт-директор Сергей Горох. Он пришел проведать хореографа после недавно перенесенного инсульта. Увидев исполнителя без сознания, мужчина вызвал скорую. Прибывшие медики сообщили, что певец мертв.