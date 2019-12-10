https://static.news.ru/photo/ff1d0f5c-1b43-11ea-9245-fa163e074e61_660.jpg Группа Anacondaz Фото: anacondaz/vk.com

Директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексей Дементьев рассказал, что подал в прокуратуру жалобу из-за обложки нового альбома астраханской группы Anacondaz.

Коллектив 4 декабря сделал мини-релиз «Мои дети не будут скучать», который проиллюстрирован разорванной на части скульптурой «Родина-мать зовёт!» со скелетом внутри, сообщает РИА Новости .

Видел обложку, альбом их слушал... Обложка к последнему, где они разорвали на куски «Родину-мать», какой-то скелет внутрь засунули... На мой взгляд, здесь осквернение мемориала, — сказал Дементьев.

По его словам, артисты не имели права использовать образ статуи без разрешения музея, который является обладателем авторских прав на изображение «Родины-матери».

Прокуратура Волгоградской области планирует позже прокомментировать ситуацию.

Представительница Anacondaz рассказала агентству, что иллюстрацию для релиза сделала художница Маруся Махмутова. Рисунок представляет собой коллаж «Родины-матери» и скульптуры La Mort Saint-Innocent неизвестного автора, которая выставлена в Лувре в Париже и символизирует «святую невинную смерть».

Она плачет кровавыми слезами о своих детях, — говорится в ответе коллектива.

Почему для обложки выбрали именно «Родину-мать», представительница Anacondaz не уточнила.

Как писал NEWS.ru, в июне журналиста из Нижневартовска Ивана Вороненко задержали полицейские перед концертом группы Anacondaz. Ему вменяют мелкое хулиганство.