Директор Леонтьева отреагировал на слухи о возвращении певца из США Директор Леонтьева Чигирев сообщил, что певец живет в России

Певец Валерий Леонтьев живет в России и лишь иногда уезжает в Соединенные Штаты, заявил директор исполнителя Борис Чигирев в разговоре с Telegram-каналом «Светский хроник». Собеседник подчеркнул, что музыкант не эмигрировал из РФ.

Валерий Яковлевич живет в России и иногда уезжает, — рассказал директор артиста.

Ранее StarHit писал, что Валерий Леонтьев прилетел из США в Россию. По данным издания, артист, ранее объявивший о завершении карьеры, прибыл в Москву на корпоратив бизнесмена. Леонтьева заметили в одном из столичных отелей, расположенном в центре города. По информации издания, там накануне с размахом отмечал 45-летий юбилей российский предприниматель.

В публикации говорится, что на мероприятии также присутствовал Николай Басков, который и открывал праздничный вечер. После него, утверждает StarHit, на сцене появился Леонтьев и исполнил свои главные хиты — «Дельтаплан», «Казанова» и «Всегда быть вместе не могут люди».

Народный артист России Филипп Киркоров назвал Леонтьева большим мастером эстрады. Он отметил, что очень важно ценить вклад таких артистов в культуру. Киркоров также заявил, что Леонтьев скоро вернется на сцену. По словам артиста, его коллега взял отпуск, чтобы отдохнуть.