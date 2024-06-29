StarHit: Леонтьев вернулся из США в Россию StarHit: Леонтьев прилетел из США в Москву и выступил на корпоративе бизнесмена

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Валерий Леонтьев

Издание StarHit сообщает, что российский певец Валерий Леонтьев прилетел из США в РФ. По данным издания, артист, ранее объявивший о завершении карьеры, прибыл в Москву на корпоратив бизнесмена.

Как пишет StarHit, Леонтьева заметили в одном из столичных отелей, расположенном в центре города. По информации издания, там накануне с размахом отмечал 45-летий юбилей российский предприниматель.

В публикации говорится, что на мероприятии также присутствовал Николай Басков, который и открывал праздничный вечер. После него, утверждает StarHit, на сцене появился Леонтьев и исполнил свои главные хиты «Дельтаплан», «Казанова» и «Всегда быть вместе не могут люди».

По данным издания, певец вышел на сцену в красной кожаной куртке с бахромой, майке с «декольте» и черных узких брюках. Также, пишет StarHi, образ артиста дополнила фирменная укладка и темные очки.

СМИ сообщали, что Леонтьев обосновался в Майами. 75-летний певец заявлял, что прекратил вести концертную деятельность и о планах возвращаться на родину не упоминал.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров назвал Валерия Леонтьева большим мастером эстрады. Он отметил, что очень важно ценить вклад таких артистов в культуру. Киркоров также заявил, что Леонтьев скоро вернется на сцену. По словам артиста, его коллега взял отпуск, чтобы отдохнуть.