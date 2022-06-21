«Цой захотел перемен задолго до того, как Горбачёв объявил перестройку» Каким был Виктор Цой, в день его 60-летия рассказала официальный фотограф Ленинградского рок-клуба Наташа Васильева-Халл

Фото: Александр Костин/РИА Новости

Виктор Цой (на первом плане), 1988

21 июня исполняется 60 лет со дня рождения рок-кумира Виктора Цоя (1962–1990). Каким был легендарный музыкант, почему его постоянно ругал отец, за что жену Цоя Марьяну недолюбливали в тусовке и что бы артист сказал сегодня о спецоперации на Украине, NEWS.ru рассказала официальный фотограф Ленинградского рок-клуба Наташа Васильева-Халл. В июне в издательстве АСТ у неё вышла четвёртая книга о группе «Кино» и Викторе Цое — «Виктор Цой и группа „Кино“. Фотографии. Воспоминания».

Кто и зачем придумал миф о мрачности Цоя?

— В чем нерв судьбы Виктора Цоя, на ваш взгляд?

— Он был рождён рок-звездой. И стал рок-звездой, несмотря на огромное сопротивление внешней среды.

В истории мировой рок-музыки я знаю только один яркий пример человека, преодолевшего эти расовые предрассудки — Боб Марли, который был рождён от белого отца и мамы-негритянки. И в детстве и юности ему приходилось очень сложно: белые мальчишки его не принимали, так как он был чернокожим, а темнокожие мальчишки не принимали, потому что у него папа белый.

Фото: Sammy Minkoff via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press Боб Марли

Так же с Цоем, которого в школе дразнили «япошкой» и гнобили. Он сумел преодолеть это недоверие, пренебрежение. И он стал тем, кем стал — рок-легендой, в сокровищнице русской музыки остался навсегда. Голос Виктора Цоя абсолютно узнаваем — уникальный вокал, очень необычный. И он прекрасно владел своим голосом как инструментом.

— Цой действительно был мрачной личностью, каким его описывают некоторые современники?

— Нисколько! Я эту мысль пытаюсь донести и через свою книгу, и во всех своих презентациях. Это выдумки — про его якобы нелюдимость и мрачность — тех людей, которые его не знали.

Дело в том, что после выхода на экраны фильма «Асса» к Вите начали приходить журналисты, которые раньше занимались пленумами местных советов, освещали открытия Домов пионеров. А тут вдруг рок-музыка, группа «Кино» стала модной, и надо было и об этом писать, потому что «пришли перемены». Эти ребята, ничего не понимавшие в рок-музыке, задавали очень глупые вопросы. Витя неохотно на них отвечал. Так и возник миф о его якобы мрачности.

При личном общении он был абсолютно другим. Я ведь со многими рок-музыкантами знакома — общение с группой «Кино» было всегда приподнятым, весёлым. Я помню, записывали саундтрек к фильму «Асса» на студии «Мосфильм» в Москве.

Идём по Москве — это уже был конец 1980-х, начали продавать иностранный соевый соус. До этого в СССР не было зарубежных товаров, мы называли их «фирменными». А тут вдруг на прилавках появился соевый соус с надписью на этикетках tsoi (читается как «цой»). Это стало поводом для многих шуток, и сам Витя очень радовался, смеялся.

А «цоевый соус» надолго стал у нас поводом для шуток.

Что имел в виду Цой, когда писал свой хит «Хочу перемен!»

— Почему именно Виктор Цой стал голосом поколения?

— Он «выражал чаяния народа», как написали бы в умных книжках. Даже ранние песни — «Восьмиклассница» — выражают чувства, через которые проходил каждый из нас в нежном возрасте. Вообще любая песня Цоя, на мой взгляд, касается лично каждого, кто её слушает.

Сейчас некоторые утверждают, что Виктор Цой совсем не имел в виду перемены политические, когда писал и исполнял «Хочу перемен!». На самом деле именно их он и имел в виду.

В конце советского периода, в середине 1980-х в СССР чувствовался такой жуткий застой! Запреты на всё! Противно, неинтересно. И хотелось перемен. Цой написал об этом задолго до того, как Михаил Горбачёв объявил перестройку. Горбачёв вынужден был её объявить, так как массовое сознание изменилось.

— О чем вы с Виктором разговаривали при встречах?

— По-разному. Вспоминается, как они — группа «Кино» — пришли ко мне на самую первую фотосессию. Я тогда жила в жуткой коммунальной квартире на берегу Невы. После фотосессии все ушли, а Витя остался поговорить. Я старше него, в молодости это особенно ощущается. Моей дочери уже было девять лет, я замуж дважды сходила и имела почти 10-летний опыт работы с российской рок-музыкой. С 1973 года я находилась внутри всего этого мира, всех знала, фотографировала.

Мы стали с Витей разговаривать — обсуждали смерть Джона Леннона (1940–1980), говорили об энергии, о том, что Бог — это энергия любви. Меня тогда поразило: молодой парень и он настолько точно чувствует этот мир.

За что Цоя всегда ругал его отец и кто была «самая крутая женщина» рок-легенды?

— Вы общались с женщинами Виктора Цоя — с женой, матерью сына Марьяной Цой и с журналисткой Наталией Разлоговой, которую называют его последней любовью?

— С Марьяной очень тесно общались. Её некоторые не любили в рок-клубе. За то, что умела жёстко стоять на своем, была самостоятельная. Имела деловой подход — не девичий, не бабский эмоциональный, а без эмоций: дело прежде всего. Мужчины же, как правило, не любят таких, считая, что женщина должна быть послушной.

С моей точки зрения, она была крутая. Умнее меня и практичнее в сотни раз, я многому у неё училась.

Марьяна рассказывала мне, почему у Вити не складывались отношения с отцом: тот его всегда ругал. За то, что песни поёт и работает на «не престижной должности» кочегаром. И Марьяну он (отец Виктора Цоя. — NEWS.ru) гнобил за то, что такая статная яркая женщина за кочегара вышла.

Марьяне, конечно, было неприятно.

— Она оказала большое влияние на творчество Цоя?

— То, что первые гастроли устраивала она, — исторический факт. А с Наталией Разлоговой мы знакомы шапочно, виделись несколько раз.

Почему Цой считал себя лишним в фильме Сергея Соловьева «Асса»?

— Вы упомянули фильм «Асса» режиссера Сергея Соловьева (1944–2021). Картина вышла в свет в 1987 году — 35 лет назад. Виктор любил эту роль?

— Виктора говорил, что ему кажется, будто он там как заноза, как гнилой зуб — ни пришей ни пристегни. И моё мнение такое же. Кино, я считаю, плохое.

Соловьёв к тому времени был уже знаменитым. Он почувствовал, что времена меняются и надо выйти на молодёжную аудиторию, найти дорожку. Слово «асса» он взял из этой тусовки — «киноманской».

Это слово придумали Цой и Серёжа Фирсов, который сейчас в «Кочегарке» работает, он арт-директор «Клуба-музея Котельная Камчатка». Придумали, когда Цой уголь кидал, их словечко. Режиссёр словечко позаимствовал, ещё чего-то у них поднахватался. Посторонний человек, который не имел понятия о рок-музыке. Под конец фильма вставил Цоя с песней.

Фото: Александр Чумичев и Александр Шогин /Фотохроника ТАСС/ Виктор Цой

Зрители на том концерте, вошедшем в фильм, реальные. Люди пришли послушать концерт. Накануне вечером Витя Цой позвонил в Москве нескольким своим друзьям и сообщил о предстоящей съёмке-концерте. В результате какого-то десятка телефонных звонков пришло около 10 тысяч зрителей. Соловьёв рассказывал позже в своих интервью, что обалдел, он никогда в жизни с таким явлением не сталкивался.

Как бы Виктор Цой отнёсся к спецоперации России на Украине?

— Как вы думаете, Виктор поддержал бы или осудил спецоперацию России на территории Украины?

— Я недавно сдала в печать новый буклет к юбилейному туру возродившейся группы «Кино» (21 июня она даст концерт в Санкт- Петербурге, 2 июля в Москве, а затем отправится в тур по стране). В буклете я использовала цитаты из различных интервью Виктора Цоя.

Одна из цитат звучит дословно так: «Самое главное, чего бы хотелось, чтобы люди достигли какого-то взаимопонимания, чтобы эти огромные размешенные национальности, вероисповедания, общественный строй наконец поняли друг друга, если это возможно... И тогда всё встало бы на свои места, и уже больше никаких желаний не было бы. Киев. Март 1990 г.».

Я полагаю, в этих строках заключается ответ на ваш вопрос.

— Ходили слухи, будто к смерти Цоя могли «приложить руку» спецслужбы. Такое возможно?

— Я не думаю, что смерть Цоя — это чья-то злая воля. Вместе с тем не верю и в случай.

Всё не просто так в жизни происходит, не случайно, а кармически, Господней волей. Как смерть Леннона вознесла его последний альбом на вершину, и тот месседж, посыл, информация, которую Леннон в этом альбоме заложил, дошла до большего количества людей. А информация очень важная в альбоме. То же с Цоем.

В его «Чёрном альбоме», ставшем последним, гениальные песни. Может быть, важнее жизни этот месседж, мы же не знаем. В его последних песнях присутствует трагичность и предопределённость: «Кукушка», «Печаль»...

Думаю, будучи связанным с сущностными законами бытия, Витя на момент написания этих песен, возможно, уже предчувствовал (свой ранний уход. — NEWS.ru).