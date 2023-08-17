Бритни Спирс разводится: фото певицы со всеми мужьями Поп-звезда прожила в браке с Сэмом Асгари чуть больше года

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Кевин Федерлайн и Бритни Спирс

Накануне вечером появилась информация, что тренер Сэм Асгари и Бритни Спирс разводятся. Они поженились чуть больше года назад, 9 июня 2022 года. Как пишут иностранные СМИ, 41-летняя певица изменила супругу.

«Причиной разрыва стало нестабильное поведение Бритни. Сначала Сэм мирился с этим, но его нервы не выдержали. Близкие к паре люди рассказали о глубоких проблемах в их отношениях в течение последних месяцев <...>. Сэм нечасто ночевал дома, и, как сообщают, Бритни вступала с ним в драки и постоянно кричала. По слухам, он обвинил ее в измене. Теперь это вопрос времени, когда Сэм подаст на развод», — сообщили близкие пары журналистам.

Сэм Асгари уже съехал от певицы. Когда Бритни выходила за бодибилдера замуж, они заключили брачный контракт. Согласно документу, при разводе он не получит ничего. Исполнительница тоже не может претендовать на личную недвижимость спортсмена, купленную до официального брака.

По данным издания Page Six, Сэм потребовал пересмотреть заключенный договор. Он хочет, чтобы певица заплатила ему деньги. «Пытается договориться об уступках, выходящих за рамки его брачного контракта, и угрожает обнародовать чрезвычайно смущающую информацию о Бритни, если ему не заплатят», — написали американские журналисты.

Брак с Асгари стал для певицы третьим. В 2004 году Бритни вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, но они развелись спустя 55 часов. Во второй раз исполнительница сыграла свадьбу с танцором Кевином Федерлайном: они поженились в 2004-м, в 2007-м разорвали отношения. У бывших супругов есть двое сыновей: Шон Престон и Джейден Джеймс. До официальных браков у Бритни был роман с Джастином Тимберлейком.

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