Муж Бритни Спирс потребовал деньги за неразглашение ее «темных тайн»

Фото: Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Муж Бритни Спирс Сэм Асгари потребовал пересмотреть брачный договор и угрожает «раскрыть глубокие, темные секреты» певицы, сообщает The Sun. По данным издания, он рассчитывает получить больше денег после развода, чем это оговорено контрактом.

В брачном договоре активы Бритни рассматриваются как отдельная собственность, а не как имущество супругов. Однако, как утверждается, Сэму еще предстоит определить полный характер и объем раздельного имущества, активов и обязательств каждой стороны.

На какую сумму рассчитывает Асгари и позволяют ли условия контракта разглашать негативную информацию, не уточняется. При этом один из источников, знакомый с ситуаций, заявил, что супруги договорились расстаться мирно.

Актер Сэм Асгари и Бритни Спирс начали встречаться в 2016 году после того, как мужчина получил роль в одном из музыкальных клипов певицы. С тех пор они были практически неразлучны.

Пара зарегистрировала отношения в сентябре 2021 года, заключив брачный контракт, согласно которому Сэм не может претендовать на имущество супруги. Таким образом, как отметил ее представитель, все заработанные ей до брака деньги защищены.

Ранее назывались предположительные причины их развода, который назрел через два года после свадьбы. Это стало нестабильное поведение Бритни. Сначала Сэм мирился с этим, но его нервы не выдержали.

Сэм нечасто ночевал дома, и, как сообщают, Бритни вступала с ним в драки и постоянно кричала. По слухам, он обвинил ее в измене. В среду, 16 августа, Асгари подал на развод, отмечает The Sun.

Для звезды это уже третий брак. До этого она была замужем за журналистом Джейсоном Александром и за танцором Кевином Федерлайном, от которого у неё два сына.