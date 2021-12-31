Блинкен назвал любимые песни 2021 года

Госсекретарь США Энтони Блинкен поделился плейлистами любимых песен, которые он слушал в 2021 году. Дипломат разместил в Twitter два списка композиций — международный и только исполнителей из США.

Музыка объединяет людей — она пересекает границы и всё остальное, что нас может разделять. В конце 2021 года я делюсь некоторыми из моих любимых песен, выпущенных в этом году (или недавно) исполнителями со всего мира. Надеюсь, вам понравятся они так же, как и мне, — говорится в аннотации к международному списку.

Блинкен назвал его «В дороге» (On the Road), включив композиции 36 исполнителей. Среди них оказалась и песня на русском языке — композиция узбекской исполнительницы Севары Назархан «На паузу».

Part of my job includes promoting people-to-people diplomacy and forging ties with other nations through a shared love of culture, including music. Here are some favorite songs by American artists that I listened to this year and hope you will enjoy, too. https://t.co/msumXpVHHB pic.twitter.com/6PkLUja8la — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 31, 2021

Второму списку дипломат дал название «Для дома» (At Home). В нём 17 песен. Из американских исполнителей Блинкен любит слушать композиции певиц Тейлор Свифт, Дайаны Росс и группы Haim, а также певцов Бруно Марса и Джастина Бибера.

Частично моя работа состоит в том, чтобы продвигать народную дипломатию и налаживать связи с другими странами через общую любовь к культуре, в том числе и к музыке, — пояснил дипломат.

Ранее стало известно, что солист группы Måneskin Дамиано Давид стал секс-символом 2021 года, сообщает издание «Слово и Дело», составившее рейтинг топ-персон и событий года. Трендом 2021-го в культуре стали гендерные вопросы, культура отмены и проблемы насилия — эти темы затрагивали создатели всех фильмов-ремейков. В рейтинг важных событий в музыке журналисты включили альбом Oxxxymiron «Красота и Уродство», а также альбом Адель «30».