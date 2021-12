Блинкен назвал любимые песни 2021 года

Блинкен назвал его «В дороге» (On the Road), включив композиции 36 исполнителей. Среди них оказалась и песня на русском языке — композиция узбекской исполнительницы Севары Назархан «На паузу».

Part of my job includes promoting people-to-people diplomacy and forging ties with other nations through a shared love of culture, including music. Here are some favorite songs by American artists that I listened to this year and hope you will enjoy, too. https://t.co/msumXpVHHB pic.twitter.com/6PkLUja8la