Анкудинова назвала двух кумиров детства Анкудинова рассказала, что кумирами ее детства являются Билан и Лазарев

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Диана Анкудинова

Победительница шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова рассказала NEWS.ru, что кумирами ее детства являются певцы Дима Билан и Сергей Лазарев. На премьере фильма «Тур с Иванушками» она предположила, что многим девочкам нравятся перечисленные ею артисты.

У меня их два. Наверное, как у многих девчонок, это Дима Билан и Сергей Лазарев, — сказала певица.

Также на мероприятии обладательница необычного контральто заявила, что многие мечтали бы петь так же, как она, но не получается. По мнению певицы, эти люди «бесятся» и в отместку «травят» ее в медиа. Вместе с тем Анкудинова сказала, что у нее уже достаточно окрепшая психика. Кроме того, она посещает психолога и считает, что, наверно, без помощи специалиста «не выжила бы».

Кроме того, артистка на премьере картины «Тур с Иванушками» рассказала, что хотела бы сняться в каком-нибудь фильме. По ее словам, с ней периодически знакомятся режиссеры и она надеется, что эти контакты приведут к чему-то творческому. Исполнительница добавила, что особенно ее привлекает комедия, поскольку ей редко удается работать в этом жанре. Анкудинова предположила, что так выходит из-за ее внешности и голоса.