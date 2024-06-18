«Очень надеюсь»: Анкудинова заявила об амбициях в кино Анкудинова заявила, что хотела бы получить роль в комедии нелюдимого режиссера

Певица Диана Анкудинова на премьере фильма «Тур с Иванушками» рассказала NEWS.ru, что хотела бы сняться в каком-нибудь фильме. По ее словам, с ней периодически знакомятся режиссеры и она надеется, что эти контакты к чему-то творческому приведут.

Я бы хотела поработать с каким-нибудь большим режиссером, причем режиссером каким-нибудь закрытым, который не очень любит общение. Мне такие люди почему-то очень нравятся. Имена я не буду называть, но некоторые из них со мной периодически знакомятся. Я очень надеюсь, что это знакомство к чему-нибудь приведет, — отметила Анкудинова.

Исполнительница добавила, что особенно ее привлекает комедия, поскольку ей редко удается работать в этом жанре. Анкудинова предположила, что так выходит из-за ее внешности и голоса.

Но на самом деле я очень-очень позитивный, комедийный человек, — добавила артистка.

Обладательница необычного контральто также заявила, что многие мечтали бы петь так же, как она, но не получается. По мнению певицы, эти люди «бесятся» и в отместку «травят» ее в медиа. Вместе с тем Анкудинова сказала, что у нее уже достаточно окрепшая психика. Кроме того, она посещает психолога и считает, что, наверно, без помощи специалиста «не выжила бы».