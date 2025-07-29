Zoom оштрафовали почти на 80 млн рублей

Zoom оштрафовали почти на 80 млн рублей Суд оштрафовал Zoom на 79,6 млн рублей за отсутствие представительства

Суд в Москве назначил компании Zoom Communication, Inc. оборотный штраф на сумму 79,6 млн рублей за повторное нарушение требований российского законодательства, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Нарушение связано с отсутствием официального представительства компании в России при ведении деятельности в интернете.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы «Зум Комьюникейшн Инк.» (Zoom Communication, Inc.) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 79 609 733 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland продолжать судебные процессы в США по делу о банкротстве российского ООО «Гугл», установив штраф 65 млрд рублей за каждое нарушение. Суд признал, что иностранные разбирательства наносят ущерб законной процедуре банкротства, вызванного санкционными блокировками YouTube-каналов российских СМИ.