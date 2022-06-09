Зоолог объяснил, почему летучие мыши поселились в Москве Зоолог Володин: летучие мыши селятся на чердаках старых малоэтажных зданий в Москве

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Летучая мышь

Зоолог Московского зоопарка Илья Володин рассказал NEWS.ru, почему летучие мыши селятся в Москве. По его словам, это естественная ситуация, так как они могут обитать где угодно, если для них есть еда и убежище. Эксперт добавил, что в центре Москвы находится множество малоэтажных зданий, в которых летучие мыши чувствуют себя комфортно.

Летучие мыши на самом деле обитают где угодно, лишь бы была еда и убежище, тем более что это вторые по распространенности млекопитающие после грызунов. Отдельно хочу отметить, что в степной зоне летучие мыши практически всегда селятся рядом с человеком. В Европе практически все города просто усеяны летучими мышами, и Москва в этом плане не исключение. В центре столицы находится большое количество старых малоэтажных зданий, в которых остались довольно старые чердаки, которые, в свою очередь, идеальны для гнездования этих млекопитающих, — заявил Володин.

8 июня СМИ сообщили, что летучих мышей стали часто замечать в центре столицы. Зоолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что это сезонное явление. Он добавил, что летучие мыши прилетают на лето и улетают на зиму. Дроздов призвал граждан не трогать этих млекопитающих и не употреблять их в пищу.

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