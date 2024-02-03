Журналистов иностранных СМИ задержали на акции в центре Москвы «Осторожно, новости»: на акции в Москве задержаны журналисты AFP и Spiegel

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на несогласованной акции в Александровском саду в центре Москвы задержали журналистов ряда иностранных СМИ. По его данным, в автозаке оказались корреспонденты информагентства France Press и немецкого журнала Spiegel.

Кроме того, авторы канала отмечают, что среди задержанных сотрудники российских изданий Sota Vision (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), «Коммерсантъ», а также правозащитники из движения «За права человека» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Всех доставили к зданию ОВД «Китай-город».

Ранее журналист и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что отправила адвоката для сотрудника «Осторожно, новости», которого задержали во время несогласованной акции в Александровском саду. Она подчеркнула, что журналист имел при себе пресс-карту, редакционное задание и специальный жилет.

Отмечалось, что в общей сложности на акцию в центре Москвы, приуроченную к 500-му дню с начала мобилизации, пришли примерно 200 человек. На мероприятии было задержано около 25 человек, большая часть из них — представители прессы. Столичная прокуратура, в свою очередь, предостерегла жителей и гостей столицы от участия в публичной акции в Александровском саду, которая не была согласована с органами исполнительной власти.