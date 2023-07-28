Питон преградил дорогу гулявшим на юге столицы москвичам SHOT: жителей Южного Чертаново напугала большая змея, выползшая на дорогу

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Пара с детьми из столичного района Южное Чертаново во время прогулки ночью наткнулась на большую змею, которая неожиданно выползла на дорогу, сообщает Telegram-канал SHOT. Увидев рептилию, москвичи замерли и позвонили в экстренные службы. Спасатели поймали животное и увезли.

Предположительно, москвичей напугал питон, однако точно определить вид змеи пока не удалось. В департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы заявили, что животное вело себя очень спокойно.

Ранее биолог Павел Глазков предостерег, что при встрече со змеей важно проявлять осторожность и ни в коем случае не брать ее в руки. Он предупредил, что змея может укусить в качестве самообороны. По его словам, из-за этого нельзя приближаться к пресмыкающемуся, независимо от того, является ли оно ядовитым или нет.

До этого NEWS.ru писал, что в России встречаются семь видов змей, но не все из них ядовиты. К полностью безопасным относятся ужи и желтобрюхий полоз. Медянка может укусить, но она настолько маленькая, что количество яда в ее пазухах не сможет навредить человеку.

В подмосковном СНТ «Агат» Талдомского городского округа ранее гадюка укусила 12-летнюю девочку. Школьница была доставлена в больницу. По словам медиков, подросток находится в состоянии средней степени тяжести.