Оранжевая змея заползла в духовку к жителям московской квартиры

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Жители дома на улице Гиляровского в Москве обнаружили метровую оранжевую змею в своей квартире, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, рептилия с плиты переползла в духовку. Спасатели, прибывшие по звонку хозяев квартиры, забрали пресмыкающееся.

Канал отмечает, что жильцы заметили рептилию во время завтрака на кухне. Предположительно, змея приползла в квартиру от соседей.

Ранее сообщалось, что ростовчанин выгуливал питона в центре города и напугал сограждан. По его словам, после пандемии змея редко бывает на свежем воздухе, а критика людей его не волнует. Он также заявил, что подобные прогулки происходят редко. При этом в Сети появились видео местных жителей, которые ранее встречали питона с владельцем на Пушкинской улице. Они раскритиковали мужчину, который, по их мнению, подвергает опасности окружающих.

До этого в подмосковном СНТ «Агат» Талдомского городского округа гадюка укусила 12-летнюю девочку. Школьница была доставлена в больницу.

9 июня женщина вызвала спасателей после того, как обнаружила змею в ванной в квартире в московском районе Чертаново. Прибывшие на место спасатели поймали рептилию и поместили ее в банку. Никто не пострадал.