Ростовчанин выгулял питона в центре города и напугал сограждан

Фото: U Aung/Xinhua/Global Look Press

Появление огромного питона в сквере в центре Ростова-на-Дону напугало местных жителей, сообщает Telegram-канал издания «Подъем». Как выяснилось, рептилию «вывел» на прогулку ее владелец Сергей Колпаков. Он заявил, что после пандемии змея редко бывает на свежем воздухе, а критика людей его не волнует.

С питоном не гулял с пандемии, только один раз выходили, друзья просили пофотографироваться. <...> Он с нами живет с рождения, 13 лет. С 2021 года принят закон о запрете содержания крупных питонов и удавов более 4 метров, а мой — менее четырех. Критика была всегда. О чем говорить, люди и собачников критикуют. У всех разное мнение, — рассказал Колпаков.

Несмотря на утверждения хозяина змеи о том, что подобные прогулки — нечастая история, в сети появились видео от местных жителей, которые ранее встречали питона с владельцем на Пушкинской улице. Пользователи раскритиковали мужчину, который, по их мнению, подвергает опасности окружающих.

Ранее, в 2021 году, два питона, выползшие из унитаза, напугали жительницу Саратова. Выяснилось, что виновником инцидента является сосед женщины. Решив избавиться от пресмыкающихся, которые у него жили, он смыл их в унитаз.