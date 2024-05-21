Женщина бросила младенца на ступеньках супермаркета в Москве

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Женщина бросила своего ребенка на ступеньках супермаркета на улице Адмирала Ушакова в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Малыша доставили в медучреждение, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ведомство взяло на контроль его дальнейшее жизнеустройство.

Свидетелем ссоры семейной пары стал случайный прохожий. Отмечается, что мужчина пытался силой отдать ребенка женщине, а после убежал. Спустя непродолжительное время она оставила малыша на бетонных ступеньках у магазина и тоже ушла, «не обращая внимание на оклики очевидцев».

Ранее сообщалось, что в Краснодаре ищут женщину, которая оставила в супермаркете «Магнит» на улице Суворова маленькую девочку. Отмечается, что на вид ребенку около трех лет. Полицию на место вызвали сотрудники магазина. Девочку они уложили спать на теплые куртки работников в корзине для товаров.

До этого в Волгограде мать ушла на четыре дня из дома, оставив там девятимесячного ребенка. В результате мальчик умер от обезвоживания. Его труп обнаружила бабушка, которая пришла навестить невестку. Позже выяснилось, что девушка в эти дни гуляла с друзьями и пила алкоголь. Ее знакомая рассказала, что подозреваемая скрывала свою беременность и не хотела рожать ребенка. На рождении настаивал ее супруг, который недавно погиб в зоне проведения СВО.