В Краснодаре женщина оставила девочку в супермаркете и сбежала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре ищут женщину, которая оставила в супермаркете «Магнит» на улице Суворова маленькую девочку, передает пресс-служба УМВД края. Отмечается, что на вид ребенку около трех лет. Полицию на место вызвали сотрудники магазина. Девочку они уложили спать на теплые куртки работников в корзине для товаров.

13 мая неустановленная женщина вошла с ребенком в магазин на улице Суворова, после чего покинула торговый зал, оставив маленькую девочку. Проводится доследственная проверка, устанавливается личность указанной гражданки и ребенка, — рассказали в полиции.

В полиции призвали всех, кто обладает какой-либо информацией о женщине или ребенке, обратиться по номеру 102.

Ранее в Архангельске школьница смогла незаметно для всех родить в туалете торгового центра. Вместе с 18-летним отцом новорожденного она выкинула ребенка в лесу и девять месяцев вынашивала тайну своего поступка. Но в итоге она показала видео с новорожденным в туалете подругам, а те сообщили о происшествии в полицию. Тело ребенка найти не смогли, а отца убитого новорожденного задержали.