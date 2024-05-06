«Желтый» уровень погодной опасности введен в Москве Гидрометцентр: в Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

На всей территории Москвы объявлен «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России. Там уточнили, что предупреждение обусловлено мощным ветром в столице. По данным Гидрометцентра, скорость порывов достигает 17 метров в секунду.

Ветер. Период предупреждения до 13:00 06 мая. Местами северо-западный ветер с порывами 15-17 метров в секунду, — говорится в публикации.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве и Московской области в ночь на 6 мая наблюдались заморозки. По его словам, в некоторых районах температура воздуха опускалась до минус 1 градуса. Самые низкие показатели термометров зафиксированы в Бутово и Новой Москве, а в Московской области — в Черустях.