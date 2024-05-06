Синоптик рассказал, где в Москве было холоднее всего в ночь на 6 мая Синоптик Леус: в Москве и Подмосковье зафиксированы ночные заморозки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье в ночь на 6 мая зафиксированы заморозки, в некоторых районах столбик термометра опускался до минус 1 градуса, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, наиболее низкие значения наблюдались в Бутово и Новой Москве, а в Московской области — в Черустях.

После очень теплой ночи с субботы на воскресенье ночь минувшая в столичном регионе, как и ожидалось, вновь отметилась заморозками. Мозаичные отрицательные температуры наблюдались в большинстве районов региона, за исключением крайнего севера, — отметил он.

Как указал Леус, вероятность ночных заморозков будет сохраняться в регионе в течение первой декады мая. Он также отметил, что резкие похолодания в ночное время были зафиксированы в ряде районов Крыма и Кубани.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что потепление в Москве начнется с 11–12 мая. По его прогнозам, 10 мая станет заключительным днем в затянувшейся аномалии холода, температура воздуха ночью может опуститься до минус 4 градусов.

До этого Тишковец предупредил, что предстоящее 9 мая станет самым холодным в Москве за последние 25 лет. По его словам, в День Победы в столице ожидается облачная погода с прояснениями, порывистый ветер, низкие температуры, а также кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.