«Желтый» уровень опасности из‑за гололедицы продлили в Москве и области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр. Предупреждение действует до 23:00 21 декабря.

«Желтый» уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и показывает, что метеорологические условия могут быть потенциально опасными. Такой же уровень погодной опасности на данный момент установлен в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в некоторых регионах России. По его словам, особенно сложная погода будет в Башкортостане и Татарстане, где пройдет ледяной дождь. Костромскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую области ожидают морозы до 15–18 градусов, а Кировскую, Свердловскую области и Пермский край — до 22–26 градусов. В регионах Приволжского федерального округа пройдут ледяные дожди, а в Южном федеральном округе — сильный мокрый снег и дожди, предостерег метеоролог.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее сообщил москвичам, что температура в городе поднимется только во второй половине 21 декабря и лишь 22 декабря снег прекратится. В ближайшее же время температура будет держаться в диапазоне от 6 до 12 градусов мороза.