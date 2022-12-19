Вильфанд сообщил об опасной погоде в некоторых регионах России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В части российских регионов, включая Поволжье, Башкортостан и Татарстан, в ближайшие дни ожидается опасная погода, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, Костромскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую области ожидают морозы до 15-18 градусов, а Кировскую, Свердловскую области и Пермский край — до 22-26 градусов. В регионах Приволжского федерального округа пройдут ледяные дожди, а в Южном федеральном округе — сильный мокрый снег и дожди.

На северо-востоке Центрального федерального округа, севере Приволжского федерального округа и в Уральском федеральном округе будет очаг низких температур в ближайшие дни. [Температура] будет на шесть-восемь градусов ниже нормы, — сообщил он.

Кроме того, опасные погодные явления ожидаются в регионах Поволжья. 19 декабря на большей части округа прогнозируются снег, мокрый снег, дождь, гололед, налипание мокрого снега и усиление ветра до 20 м/с. Особенно сложная погода будет в Башкортостане и Татарстане, где помимо этого будет ледяной дождь. Также сильные осадки, дождь, мокрый снег и ветер ожидаются в Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму.

Ранее в школах Кургана отменили очные занятия из-за гололедицы. Ученики не пойдут в школу 19 декабря (вторая смена) и 20 декабря (первая смена) и будут учиться в дистанционном формате.