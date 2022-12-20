Обильные снежные осадки будут продолжаться 20 декабря, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура поднимется только во второй половине 21 декабря и лишь 22 декабря снег прекратиться.
Все завалено снегом, и подобная погода простоит в столице вплоть до середины недели. Так во вторник будут продолжаться обильные снежные осадки, а ко второй половине среды к Москве начнет подходить западный атмосферный фронт, и температура начнет подниматься. В полной же мере, окончания снега стоит ждать только к четвергу. Столбик же термометра, на эти дни, встанет на отметке от 6 до 12 градусов мороза, — заявил Шувалов.
Ранее стало известно, что в трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — отменили и задержали более 200 рейсов. Отменять и задерживать рейсы из-за аномального снегопада начали с самого утра 18 декабря. К 18 декабря в Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 50%.