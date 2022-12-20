«Все завалено снегом»: синоптик объяснил, когда в Москве изменится погода Синоптик рассказал, когда в Москве прекратится снег

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вид на Москву со смотровой площадки Panorama 360, расположенной на 89-м этаже башни «Восток» многофункционального комплекса «Федерация»

Обильные снежные осадки будут продолжаться 20 декабря, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура поднимется только во второй половине 21 декабря и лишь 22 декабря снег прекратиться.

Все завалено снегом, и подобная погода простоит в столице вплоть до середины недели. Так во вторник будут продолжаться обильные снежные осадки, а ко второй половине среды к Москве начнет подходить западный атмосферный фронт, и температура начнет подниматься. В полной же мере, окончания снега стоит ждать только к четвергу. Столбик же термометра, на эти дни, встанет на отметке от 6 до 12 градусов мороза, — заявил Шувалов.

Ранее стало известно, что в трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — отменили и задержали более 200 рейсов. Отменять и задерживать рейсы из-за аномального снегопада начали с самого утра 18 декабря. К 18 декабря в Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 50%.