В Москве отменили и задержали более 200 рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — отменили и задержали более 200 рейсов, свидетельствует информация на электронных табло, размещенных на сайтах воздушных гаваней. Отменять и задерживать рейсы из-за аномального снегопада начали с самого утра. Ранее сообщалось, что в Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 50%.

Во Внуково с начала суток задержали 50 рейсов, при этом отменены были два перелета. В Домодедово были задержаны 119 рейсов, отменен лишь один рейс, который должен был следовать в Махачкалу. В Шереметьево задержали 90 рейсов, пять отменили.

Ранее в аэропорту Шереметьево сообщили, что из-за обильного снегопада в Москве возможны задержки рейсов. Для безопасности полетов в воздушной гавани постоянно очищают посадочные полосы, а также проводят антиобледенительную обработку воздушных судов перед вылетом.

К уборке города от снега в Москве привлечены дополнительные силы, задействованы около 119 тысяч работников и более 12,5 тысячи единиц различной техники. Прирост свежевыпавшего снега за ночь на 18 декабря составил в отдельных районах города до 20 сантиметров.