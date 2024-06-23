Сонную панду Катюшу засняли во время игры с резиновым кольцом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша днем решила устроить отдых на своем «троне» в вольере, но быстро утомилась, рассказала в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. На опубликованных кадрах бамбуковый медвежонок сначала увлеченно играл с резиновым кольцом, а потом, устав от развлечений, стал медленно засыпать.

Наступил день, и Катюша снова на троне. Играет с резиновым кольцом. Засыпает, — отметила Акулова.

Подписчики пришли в восторг от возможности увидеть, как она умиротворенно погружается в сон. Многие предположили, что у Катюши режутся зубы, поэтому ей дали резиновое кольцо.

Ранее Акулова опубликовала видео, на котором Катюша забирает у мамы Диндин веточку бамбука. Чтобы дотянуться и спасти родительницу от переедания, малышке пришлось растянуться в шпагате между двумя бревнами. После того как маленькой панде удалось забрать бамбук, она ловко вернулась на бревна. Устроившись поудобнее, медвежонок принялся обедать.

До этого панды из Московского зоопарка собрались на семейный завтрак. Сначала Диндин порадовали сочным бамбуком. Она сидела на деревянных брусьях, наслаждаясь завтраком на свежем воздухе. Панда Жуи, отец Катюши, решил спрятаться в углу вольера, чтобы не делиться с кем-либо своим лакомством. Ему достался гигантский росток бамбука.