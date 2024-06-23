Катюша растянулась в шпагате, чтобы спасти Диндин от переедания Катюша растянулась в перевернутом шпагате в попытке забрать бамбук у Диндин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео, на котором панда Катюша забирает у мамы Диндин веточку бамбука. Чтобы дотянуться и спасти родительницу от переедания, малышке пришлось растянуться в шпагате между двумя бревнами.

Растяжка от Катюши. Мама Диндин поделилась веточкой бамбука, — написала Акулова.

После того, как Катюше удалось забрать бамбук, она ловко вернулась на бревна. Устроившись поудобнее, панда принялась обедать.

Ранее Акулова опубликовала видео, на котором животные сидят на бревнышках: мама расположилась у стенки, а малышка — перед ней. При этом Катюша всячески пытается привлечь внимание сонной Диндин. Комментаторы отметили, что, судя по всему, ночь выдалась бессонной из-за того, что малышка резвилась и не давала спать маме.

До этого панды из Московского зоопарка собрались на семейный завтрак. Сначала Диндин порадовали сочным бамбуком. Она сидела на деревянных брусьях, наслаждаясь завтраком на свежем воздухе. Панда Жуи, отец Катюши, решил спрятаться в углу вольера, чтобы не делиться с кем-либо своим лакомством. Ему достался гигантский росток бамбука.