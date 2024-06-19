Семейный завтрак панд в Московском зоопарке попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панды из Московского зоопарка собрались на семейный завтрак, видеозаписи с животными опубликовала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Сначала панду Диндин порадовали сочным бамбуком. Она сидела на деревянных брусьях, наслаждаясь завтраком на свежем воздухе.

Панда Жуи решила спрятаться в углу вольера, чтобы не делиться с кем-либо своим лакомством. ЕЙ достался гигантский росток бамбука, сказала Акулова.

Маленькая панда Катюша решила поесть, сидя на самой высокой ветке возле окна. Акулова написала, что панда «высоко сидит и далеко глядит».

Ранее панда Катюша сыграла с мамой Диндин в догонялки в уличном вольере Московского зоопарка. В минутном ролике можно увидеть, как животные бегают друг за другом у деревянной горки. Диндин попыталась догнать Катюшу, но бамбуковый медвежонок постоянно убегал. Подписчики Акуловой отметили, что Катюша действительно стала уже достаточно быстрой и ловкой, поэтому Диндин тяжело за ней угнаться.

До этого поющая панда Катюша попала в кадр корреспондента NEWS.ru. Медведица устроилась повыше на бревнах, чтобы ее было видно всем поклонникам, и принялась тянуть ноту. При этом малышка-панда старалась убедиться, что посетители ее внимательно слушают, поэтому постоянно оглядывалась на снимающих ее людей.