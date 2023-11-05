Задержан мужчина, устроивший стрельбу в столичном ресторане

В Москве задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в нападении с огнестрельным оружием на четверых посетителей ресторана на Шлюзовой набережной, передает пресс-служба столичной прокуратуры. Все пострадавшие были госпитализированы.

По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой наб. 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы <...>, в том числе с огнестрельными ранениями, — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось только о троих пострадавших. Предположительно, инцидент произошел в заведении Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky примерно в 19:00. На место происшествия уже прибыли экстренные службы.

4 ноября полиция Санкт-Петербурга задержала шестерых человек после стрельбы в рюмочной на Сенной площади. У них изъят травматический пистолет «ОСА ПБ-4», возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Известно, что перестрелка состоялась между двумя компаниями.