Юрист рассказал, какое наказание грозит поджигателям вертолета в Остафьево Юрист Русяев: поджигателям вертолета Ка-32 в Остафьево грозит до 20 лет колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Поджигателям вертолета Ка-32 в Остафьево может грозить до 20 лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он объяснил, что действия фигурантов могут квалифицировать как террористический акт.

Действия фигурантов могут быть квалифицированы по статье 205 УК РФ «Террористический акт» (поджог объекта, устрашающий население и создающий опасность причинения ущерба в целях воздействия на власти). Максимальное наказание по части 1 данной статьи — лишение свободы от 10 до 20 лет, — уточнил собеседник.

Кроме того, если будет доказано, что поджог совершила группа лиц по предварительному сговору и причинен значительный имущественный ущерб, то срок может составить от 12 до 20 лет плюс ограничение свободы до двух лет, добавил юрист. При этом, обратил внимание Русяев, в ходе пожара никто не пострадал и не погиб, что позволит фигурантам избежать самой строгой квалификации по ч. 3 ст. 205 УК РФ, предусматривающей пожизненное лишение свободы.

Юрист не исключил, что действия поджигателей могут расценить как диверсию. В таком случае наказание также может составить от 10 до 20 лет лишения свободы.

Окончательная квалификация будет зависеть от выводов следствия относительно мотивов и обстоятельств совершенного деяния. В любом случае, с учетом групповой природы преступления и нанесения крупного материального ущерба подозреваемым грозят очень длительные сроки лишения свободы, вплоть до 20 лет по обеим особо тяжким статьям, — резюмировал адвокат.

Ранее на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы неизвестные подожгли вертолет. Воздушное судно принадлежит ГКУ «Московский авиационный центр». Во время поджога оно находилось на стоянке в чехле. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сотрудники Федеральной службы безопасности уже задержали подозреваемых. В их числе оказались четверо парней и одна девушка.