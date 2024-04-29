Стало известно о задержании поджигателей вертолета в Остафьево Baza: ФСБ задержала поджигателей вертолета К-32 на аэродроме в Остафьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемых в поджоге принадлежащего «Московскому авиационному центру» вертолета К-32 на аэродроме в Остафьево на юго-западе Москвы. Согласно его сведениям, силовиками были задержаны четверо парней и одна девушка.

Канал уточнил, что все подозреваемые прибыли в Москву из российских регионов. По его информации, возраст задержанных парней — от 21 до 22-х лет, они приехали в столицу из Новосибирской области, Норильска, Новосибирска и Ростовской области. Как отметил канал, задержанной вместе с ними девушке 19 лет, она родом из Норильска.

Ранее СМИ сообщали о поджоге неизвестными вертолета на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы. Во время инцидента воздушное судно находилось на стоянке в чехле. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил об аналогичном инциденте в Самарской области. Там задержали двух подростков, пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж. Несовершеннолетние признались, что действовали по заданию украинских спецслужб.