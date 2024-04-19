Двое российских подростков пытались поджечь вертолет на военном аэродроме Под Самарой задержаны подростки за попытку поджечь вертолет по заданию Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самарские правоохранители задержали двух подростков, пытавшихся 17 апреля поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, 16-летние школьники признались, что действовали по заданию украинских спецслужб и уже организовывали диверсии и теракты на территории региона.

Сотрудники Самарского УФСБ и военной контрразведки совместно с оперативниками ГУ МВД установили и задержали по горячим следам злоумышленников, пытавшихся 17 апреля совершить поджог вертолёта Ми-8 на территории военного аэродрома Кряж. Ими оказались двое 16-летних старшеклассников из Тольятти, — написал депутат.

По его данным, с начала года юноши подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и нефункционирующий поезд на железнодорожной станции Жигулевское Море. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).

Ранее в Тюменской области арестовали двух подростков по факту диверсии на железнодорожной станции. По данным следствия, несовершеннолетние подожгли локомотив, а до этого пытались совершить поджог трех релейных шкафов. Во время допросов выяснилось, что подростки действовали по указанию лиц, с которыми они познакомились в социальных сетях. Неизвестные обещали выплатить несовершеннолетним денежное вознаграждение за совершение поджогов.