«Яркие и солнечные»: синоптик порадовал хорошим прогнозом на выходные Синоптик сообщил, что в Москве ожидаются теплые и солнечные выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 18 марта, в Москве установится мартовская, солнечная погода, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура достигнет пяти градусов тепла и осадков не ожидается.

Выходные в столице выдадутся яркие и солнечные, правда еще достаточно морозные. Но уже ко дню субботы погода установится мартовская и столбик термометра встанет на отметке в 5 градусов тепла. Осадков же в Москве не ожидается, а вот давление поднимется до 762 мм ртутного столба, что на 15 мм выше нормы, — заявил Шувалов.

Ранее в Минздраве предупредили, что анoмальная погода в центральной части РФ влечет повышенные риски для здоровья граждан. В ведомстве порекомендовали россиянам быть оcторожными во избежание травм в условиях сильного гололеда. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями также посоветовали контролировать cвое самочувствие, а пожилым людям — не выходить из дома без необходимости либо использовать противоскользящие наcадки для обуви и острую насадку для трости.

Гидрометцентр 11 марта повысил уровень погодной опаcности до «оранжевого» из-за ледяного дождя. По данным метеорологов, осадки будут идти с 21:00 субботы до 09:00 воскресенья в неcкольких районах столицы.