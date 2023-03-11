В Москве объявили «оранжевый уровень» погодной опасности Гидрометцентр: в Москве объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности из-за ледяного дождя

В Москве объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности из-за осадков в виде ледяного дождя, сообщает Гидрометцентр России. «Оранжевый уровень» является предпоследним по серьезности, при нем существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По данным метеорологов, осадки будут идти с 21:00 субботы до 09:00 воскресенья в нескольких районах столицы.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков сообщил, что службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящей непогоды. По его словам, в ближайшие три дня в Москве ожидается мокрый снег и гололед. Он призвал жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах и тротуарах.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве к воскресенью, 12 марта, потеплеет до плюс пяти градусов, однако эту температуру люди не смогут почувствовать из-за сильной влажности и порывистого ветра. По его словам, температура будет ощущаться как отрицательная.