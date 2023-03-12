Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за аномальной погоды Минздрав предупредил россиян о рисках для здоровья из-за гололеда и перепадов давления

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Аномальная погода в центральной части РФ влечет повышенные риски для здоровья граждан, сообщили ТАСС в Минздраве. В ведомстве порекомендовали россиянам быть осторожными во избежание травм в условиях сильного гололеда. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями также посоветовали контролировать свое самочувствие, а пожилым людей — не выходить из дома без необходимости либо использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости.

В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением отмечаются повышенные риски для здоровья граждан, — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что участникам дорожного движения также необходимо быть максимально осторожными.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о снежном апокалипсисе с барической пилой.

По его словам, барическая пила негативно скажется на самочувствии астматиков, аллергиков и людей с повышенным артериальным давлением, предупредил метеоролог. А при сильном ветре ожидаемая температура воздуха 12 февраля в диапазоне −2–5 градусов будет ощущаться как −10–12.