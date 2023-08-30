«Взяли под крыло»: Тимати и Пинский раскрыли детали покупки Domino’s Pizza Пинский: купить рестораны Domino’s Pizza нам предложили владельцы заведений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) вместе с известным ресторатором Антоном Пинским рассказали, что они приобрели заведения Domino’s Pizza после обращения к ним владельцев ресторанов сети, передает корреспондент NEWS.ru. По словам Пинского, предприниматели выкупили порядка 60 точек. Также Пинский подчеркнул, что рестораны приобретались не у самой сети Domino’s Pizza, а у франчайзи заведений.

Мы у Domino’s Pizza ничего не покупали. Мы выкупили порядка 60 пиццерий у франчайзи сети. Владельцы ресторанов обратились к нам после того, как стало известно, что Domino’s покинет Россию. Они спросили нас: «что нам теперь делать, не могли бы взять нас под свое крыло». C одной стороны, мы преследуем цель заработать, но с другой, помогаем франчайзи не разориться. Сейчас в течение месяца будет переходный период. Что-то переделаем, но и сохраним то лучшее, что было, — сказал Пинский.

Тимати провел презентацию обновленной сети пиццерий Domino’s Pizza, активы которой он приобрел вместе с известным ресторатором Антоном Пинским. На мероприятии, которое посетил корреспондент NEWS.ru, новые владельцы представили логотип без привычной костяшки домино. Также стало известно новое название бренда.

Ранее сетью пиццерий владела компания DP Eurasia, которая 21 августа объявила о запуске процедуры банкротства, так как попытки продать российские активы не увенчались успехом. Такие меры в компании объяснили усложнением условий ведения бизнеса на территории РФ. На этом фоне стало известно, что активы все же выкупили Тимати и Пинский.