«Врачи колдовали»: отец сбитых у «Крокуса» детей рассказал об их состоянии Попавшие под колеса машины террористов у «Крокуса» дети пошли на поправку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Дети, которые пострадали во время ДТП, когда террористы покидали «Крокус сити холл», идут на поправку, сообщил ТАСС их отец на акции памяти возле «Крокуса». По его словам, больше всего пострадал пятилетний мальчик, которого уже перевели в обычную палату. Также мужчина добавил, что его семья чувствовала поддержку от всей страны — от Камчатки до Калининграда.

Больше всего пострадал мой пятилетний сынишка. Врачи над ним колдовали всю ночь. Он уже переведен из реанимации к своей сестре в палату, — сказал он.

Ранее стало известно, что террористы, покидая «Крокус», сбили на автомобиле семью с двумя детьми. Управлял белым «Рено», на котором пытались скрыться преступники, Далерджон Мирзоев, которого прозвали «мясником» за его жестокость — предполагается, что именно он резал ножом раненых людей во время теракта.

До этого в Москве наградили подростков, которые оказали помощь людям при эвакуации из «Крокус Сити Холла». В списке награждаемых было шесть человек, в том числе Ислам Халилов, Никита Иванов и Артем Донсков. Кроме официальных благодарностей им вручили ноутбуки, подарочные наборы с символикой Госдумы и книгу о России. Депутат и экс-омбудсмен по правам детей Анна Кузнецова также вручила подросткам благодарственные письма лично от себя.