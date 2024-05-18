Вооруженный мужчина ограбил отделение банка в Москве «360»: мужчина в маске и с пистолетом ограбил отделение банка в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Злоумышленник в маске и вооруженный пистолетом напал на сотрудницу банка в Москве, сообщил источник «360». По данным телеканала, мужчина дважды ударил пострадавшую по голове, отчего у нее началось кровотечение. Известно, что преступник забрал деньги из кассы, он был одет в синюю куртку.

Нападение произошло в Трансстройбанке на улице Генерала Кузнецова. Как рассказал собеседник, на место преступления выехали врачи скорой помощи.

Ранее подозреваемого в ограблении магазина на улице Онежской задержали в Москве. Мужчина напал на продавщицу и угрожал ей ножом, требуя отдать выручку. Злоумышленник отвел испуганную женщину в офис, где заставил ее открыть сейф и похитил 465 тысяч рублей.

Перед уходом он взял ключи и запер женщину в магазине. Фигурант ранее работал в этой сети и знал график работы, место хранения выручки и время инкассации. В день преступления он надел медицинскую маску, перчатки и черную кофту с капюшоном, поверх которой была белая футболка — ее он потом снял.

До этого в подмосковном Красногорске 24-летняя местная жительница с игрушечным пистолетом ограбила пекарню. В заведение девушка с розовыми волосами вошла в красной маске. Позже полиция выследила ее маршрут по камерам наблюдения и задержала в квартире.