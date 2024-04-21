Грабителя с ножом и в медицинской маске поймали в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Подозреваемого в ограблении магазина на улице Онежской задержали в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Мужчина напал на продавщицу и угрожал ей ножом, требуя отдать выручку.

Злоумышленник отвел испуганную женщину в офис, где заставил ее открыть сейф и похитил 465 тысяч рублей. Перед уходом он взял ключи и запер женщину в магазине. Фигурант ранее работал в этой сети и знал график работы, место хранения выручки и время инкассации. В день преступления он надел медицинскую маску, перчатки и черную кофту с капюшоном, поверх которой была белая футболка — ее он потом снял.

При координирующем участии прокуратуры 23-летнего мужчину задержали и заключили под стражу. Его обвиняют в разбое согласно статье 162 УК РФ. За это преступление предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее в подмосковном Красногорске 24-летняя местная жительница с игрушечным пистолетом ограбила пекарню. В заведение девушка с розовыми волосами вошла в красной маске. Позже полиция выследила ее маршрут по камерам наблюдения и задержала в квартире.

Также в Подмосковье полиция задержала мужчину, который вместе с сообщником ограбил водителя такси, угрожая ему ножом. В ходе допроса выяснилось, что задержанный неоднократно обманывал таксистов.