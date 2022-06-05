Власти отрицают загрязнение воздуха из-за дыма на факеле НПЗ в Капотне Мосэкомониторинг не зафиксировал загрязнения воздуха из-за дыма от факела НПЗ в Капотне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосэкомониторинг сообщил, что не зафиксировал загрязнения из-за распространения дыма от факела Московского нефтеперерабатывающего завода, передает «Коммерсант». В ведомстве сослались на данные автоматической станции контроля состояния атмосферы.

На момент публикации наблюдается северо-западный ветер со скоростью 2–3 метра в секунду, роста концентраций продуктов горения на автоматической станции контроля загрязнения атмосферы «Капотня» не отмечается, — сообщили в Мосэкомониторинге.

Местные жители опубликовали в сети видео, на котором видно, как густой черный дым поднимается от факела нефтеперерабатывающего завода в районе Капотня в Москве. Пламя тянулось за черным столбом, уходившим в небо.

Ранее в Коми при пожаре на НПЗ пострадал сотрудник. Мужчину госпитализировали с ожогами тела. После прохождения курса лечения его выписали из больницы.