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25 июля 2025 в 10:58

Власти Москвы выставили на торги пять участков для размещения НКО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве на городские торги выставили пять земельных участков для размещения НКО, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя департамента столицы по конкурентной политике Кирилла Пуртова. Они находятся в Северо-Западном, Северо-Восточном и Южно-Восточном административных округах города.

Инвесторам предлагается открыть плоскостную парковку или спортивные объекты, отметил Пуртов. Срок действия договора составит от трех до пяти лет. Согласно условиям, максимальная площадь застройки ограничена 70% от общей территории, а высота зданий — двумя этажами.

Прием заявок на участие в торгах завершится 1 августа. Аукционные торги проведут 5 августа на электронной торговой площадке «Росэлторг». Участникам потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Кирилл Пуртов ранее сообщил, что в районе Братеево на юго-востоке Москвы инвесторы смогут открыть автостоянку. На торги выставили право аренды подэстакадного пространства.

Москва
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НКО
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