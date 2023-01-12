Вирусолог назвал заболевание, начавшее «косить» москвичей Вирусолог Волчков: основной причиной распространения ОРВИ в Москве стала вспышка вирусов гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной причиной распространения ОРВИ в Москве стала вспышка вируса гриппа, заявил NEWS.ru вирусолог Павел Волчков. По его словам, вирусная группа B гриппа вызывает более тяжелое течение заболевания.

На данный момент в столице сложилась очень непростая эпидемиологическая обстановка. А основной причиной ОРВИ в столице стала вспышка вирусов гриппа А и B. Притом вирусная группа B вызывает более тяжелое течение заболевания, — заявил он.

По словам Волчкова, никуда не делся и COVID-19, а также аденовирусы и риновирусные инфекции. Однако коронавирус останется надолго, а грипп носит сезонный характер и пойдет на спад к концу января, ободрил специалист.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что в 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это было больше 10 лет назад. Эксперт отметил, что это может произойти осенью следующего года. Он при этом предположил, что вирус гриппа не будет более опасным, чем коронавирус. Он отметил, что COVID-19 останется на первом месте по смертности.

Накануне врач-инфекционист Елена Мескина предупредила, что риски одновременного заражения гриппом и коронавирусом есть у каждого человека, но наиболее тяжело заболеваемость будет протекать у детей и пожилых людей. По ее словам, микст гриппа и ковида не сильно ухудшает прогноз пациента, но в случае тяжелых факторов риска обе инфекции работают синхронно, вызывают тяжелые осложнения и повышают вероятность летального исхода.